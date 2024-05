Chiellini alla Juventus come dirigente? Il caso del contratto speciale con i bianconeri

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 25 maggio 2024) Giorgiosembra essere a un passo dal grande ritorno. Chi fantastica sul rientro in campo con la maglia bianconera però resterà deluso, perché l’ex capitano ha appeso le scarpette al chiodo da quasi sei mesi e il suo ritorno a Torino è da intendersi. La figura del 39enne pisano, infatti, è una delle prime scelte per il nuovo ciclo dellache, salutato Massimiliano Allegri con tanta turbolenza e prossima ad accogliere Thiago Motta, è chiamata a trasmettere la “juventinità”squadra. Una sorta di-collante tra società e spogliatoio, a stretto contatto con chi costruisce la squadra (Giuntoli) e chi invece va in campo per garantireVecchia Signora di raggiungere gli obiettivi sperati. E in questo senso l’avventura già fatta oltreoceano con i Los Angeles Fc è stata formante, una sottospecie di tirocinio che lo ha preparato al grande salto, quello del ritorno in pompa magna a casa, con la “sua”