Chico Forti - la lettera del fratello di Dale Pike | Non è stato lui a ucciderl - è innocente Liberatelo

"Chico è innocente. Chiedo l'immediato rilascio di Chico Forti". Inizia così la lettera che Bradley Pike, fratello di Dale, il 42enne che Chico Forti avrebbe ucciso nel 1998 a Miami e per cui è stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti dove ha scontato 24 anni di carcere prima del rientro in Italia.

L'associazione "Sbarre di zucchero", la camera penale e anche altri detenuti parlano di trattamento di favore per Chico Forti, che ad esempio poco dopo il rientro in Italia ha già potuto visitare la mamma: "Come mai non c'è questa sollecitudine anche con gli altri detenuti?".

fanpage