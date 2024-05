Charlene di Monaco magnifica in jumpsuite con spalle scoperte

(Di sabato 25 maggio 2024) Lunedì 26 maggio si terrà l’ottava prova del campionato mondiale di Formula 1. La corsa avrà come cornice l’incredibile pista cittadina di Montecarlo nel principato di. E, ad accogliere i campioni dei motori e i vip arrivati per ammirarne le imprese, non potevano che essere il principe Alberto e la principessache, per l’occasione, ha indossato un’elegantissimacon un dettaglio davvero affascinante. La raffinatacon leCome sempre sobria e raffinata, ma con un tocco di modernità e lo sguardo rivolto ai fashion trends del momento. Al grande ricevimento al Palazzo Reale organizzato a margine dell’81esima edizione del Grand Prix dediera in compagnia del marito il principe Alberto e, con lui, ha posato nel cortile d’onore della residenza, di fronte a un’auto d’epoca rosso fiammante. Un bel contrasto con il suo abito scuro, color della notte.

Se al contrario con Stephanie di Monaco Charlene sembra andare molto d’accordo non può dirsi lo stesso di Carolina. La sorella del principe Alberto, infatti, non ha mai avuto una grande simpatia per la cognata e lo ha sempre dimostrato nel corso degli anni. velvetgossip

Motori, nuoto, beneficenza. Una triade perfetta per gli appassionati di sport che non rinunciano a fare del bene. A Monaco, il 22 maggio, è diventata realtà sotto gli occhi di Charlene di Monaco con la celebre e ormai tradizionale «Operazione Poseidon». amica

