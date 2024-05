CdS – Juve - ufficiale il rinnovo di Rugani | i dettagli

Ventidue giorni dopo la fine del campionato, l’Imolese comincia già in maniera concreta a pensare al suo futuro, qualcosa che un anno fa, di questi tempi, avrebbe significato una sorta d’impresa. Prima la retrocessione non sul campo e senza giocare i playout per via della penalizzazione, poi l’attesa per l’esito del ricorso (arrivato a metà maggio, quasi un mese dopo il termine della regular season di C) e l’ennesimo cambio societario, con quest’ultimo a dilatare i tempi per la costruzione della rosa.

sport.quotidiano