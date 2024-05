Carrarese - niente deroga per la Curva Nord | Mancano le condizioni per aprirla

(Di sabato 25 maggio 2024) Carrara, 24 maggio 2024 – La sindaca Serena Arrighi non ha firmato la tanto auspicataper il match stasera alle 20,30 trae Juventus Next Gen. A nulla è servito appendere uno striscione sotto palazzo civico a firma dellaLauro Perini con scritto "Arrighi: prendi le tue responsabilità per il sogno di questa città". E così coloro che non sono riusciti ad acquistare i biglietti, finiti nel giro di qualche ora, dovranno accontentarsi di vedere la partita in televisione. Gli affezionati della, quelli che non si perdono una partita dal vivo, non si aspettavano che i circa 2.800 biglietti andassero letteralmente a ruba e puntano il dito su chi, magari non era mai andato allo stadio ma pur di vedere i playoff dal vivo ha giocato d’anticipo. I tifosi ‘esclusi’ non hanno ben digerito di non poter vedere la partita dal vivo, a cui per motivi di sicurezza legati alle vie di fuga potranno accedere come detto all’incirca 2mila e 800 spettatori.

