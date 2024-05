Carlo e Camilla potrebbero rifiutare l’invito al matrimonio dell’anno

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 25 maggio 2024) Mancano meno di tre settimane almondano, ma sembrerebbe che ree la reginanon abbiano ancora confermato la loro presenza. Da circa un anno si parla nel Regno Unito della presenza dei reali inglesi alle nozze del duca di Westminster, Hugh Grosvenor, e della sua futura sposa, Olivia Henson. I tabloid inglesi seguono con interesse ildel duca di Westminster, molto legato alla Famiglia Reale inglese. Basti pensare che lo sposo, Hugh Grosvenor, è uno dei padrini di battesimo del principe George, secondo in linea di successione al trono. Gli inviti rivolti ai reali inglesi, però, avrebbero messo in difficoltà la famiglia. Il principe William risulta, con la famiglia al completo, nella lista degli invitati. Non è chiaro, però, se la coppia abbia rivolto lo stesso invito al principe Harry e alla moglie Meghan. Fino a qualche anno fa, infatti, il duca di Sussex era molto vicino al duca di Westminster.