Cannes 2024 | Demi Moore - per noi da Palma d' Or - che non nasconde le radici grigie e gli altri beauty look della serata finale

(Di sabato 25 maggio 2024) Il momento più attesofine del festival è arrivato e le star si sono preparate conda gran sera che vi proponiamo in questa gallery pronta per essere votata. Diteci quali vi sono piaciuti di più.

Continua ad ammaliare tutta la bellezza delle star sul tappeto rosso del festival della Costa Azzurra. Tra presenze immancabili come Andie MacDowell, con gli iconici capelli grigi, Helen Mirren, luminosissima, dal caschetto swept back e Coco Rocha con make-up prezioso come una dea mitologica, Cannes regala come sempre beauty look che lasciano il segno. vanityfair

Il make up incontra la skincare sul red carpet di Cannes 2024. Incarnati luminosi, scaldati da prodotti dalla texture leggera che mirano a regalare un effetto naturale, come baciati dal sole. Le labbra «come appena baciate» sono accompagnate da un trucco occhi drammatico, sulle sfumature del marrone come del nero per donare intensità allo sguardo. panorama

Cannes, l'ultimo red carpet incorona Greta Gerwig. I look promossi e bocciati - E' la sera della chiusura del Festival di Cannes e in palio non c'è solo la Palma d'Oro 2024. Tra i look di quest'anno, abbiamo deciso di premiare un'outsider come Greta Gerwig. La presidentessa della ...

Elodie, il video acqua e sapone appena sveglia a letto lascia senza parole: la risposta dei fan è sorprendente - Elodie generalmente opta sempre per un beauty look all'insegna del black to black durante i suoi concerti: dall'eyeliner pieno del trucco occhi al rossetto nero. Invece, ...

