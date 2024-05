Campi Flegrei - nella notte nuovo sciame sismico

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Nuova scossa bradisismica nell'area dei. Alle 3.03 della scorsac'è stato un eventodi magnitudo 2.7. Ieri l'incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindaci di Pozzuoli e Bacoli per delineare gli interventi per l'area flegrea dopo le continue scosse degli ultimi giorni. Tra i punti del piano delineato dal ministro Musumeci, interventi di rafforzamento antidelle infrastrutture strategiche pubbliche, a cominciare dalle scuole; contributi per l'adeguamento antidelle abitazioni private ricadenti nelle zone di elevato rischio e incentivi a chi ha deciso di traslocare.