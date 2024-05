Campi - consegnati i fondi raccolti per gli alluvionati nella serata benefica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024)BIsenzio, 25 maggio 2024 - 17.500 euro per aiutare la popolazione diBisenzio colpita dall’alluvione dello scorso novembre e tuttora priva di beni essenziali. Sono statistamani a Don Bledar Xhuli, parroco della parrocchia dei Santi Quirico e Giulitta a Capalle, idall'associazione Matteo Patrizi nel corso della“Quanta fretta! Ma dove corri…”, lo scorso 17 maggio al Teatro Puccini di Firenze, sold-out per l’occasione. A oltre sei mesi dal disastro, molte famiglie sono tuttora prive di beni essenziali come un frigorifero, una cucina o un letto: “Sono loro i primi destinatari dei– ha spiegato Don Bledar Xhuli – ringrazio di cuore Maurizia ed Egidio Patrizi, Antonio Voce, gli artisti e tutti i partecipanti all’iniziativa per questo gesto di grande, sincera, solidarietà”. L'associazione Matteo Patrizi è nata dopo la scomparsa di Matteo, vittima di un incidente stradale.