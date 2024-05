Calcio | Milan Leao saluta Pioli Tuo nome nella storia

Una vittoria che sa di liberazione. L’ha dimostrato Filippo Ganna quando è stato intervistato ed è crollato in un pianto che raramente vediamo per il fenomeno tricolore. Le cronometro al Giro d’Italia stavano diventando quasi un tabù per il campione italiano che oggi è riuscito a trionfare nella tappa di Desenzano del Garda. oasport

Antonio Tiberi sta disputando un Giro d’Italia oltre le più rosee aspettative. Difficile chiedere qualcosa in più al laziale che era sì l’uomo più atteso per il Bel Paese alla vigilia in chiave classifica generale, ma c’è da sottolineare che questa è la prima esperienza da capitano in un Grande Giro per il corridore della Bahrain-Victorious a 22 anni.

