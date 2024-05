Calcio femminile - Roma vittoriosa ai calci di rigore della Coppa Italia! Fiorentina sconfitta al Manuzzi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) Lachiude il cerchio in questa stagione e conquista anche la2024. La squadra giallorossa, vincitrice dello Scudetto, si è imposta al “” di Cesena contro lain una finale palpitante, che si è conclusa sul 3-3 nei tempi regolamentari. Le viola sono passate per prime in vantaggio con Hammarlund all’11’ e le capitoline hanno risposto con Giacinti al 20?. Nella ripresa il club toscano, con una doppietta di Janogy al 48? e al 72? è andata a un passo dal successo. Minami al 76? e Viens in Zona Cesarini hanno portato la partita ai supplementari. L’extra time non ha sbloccato l’equilibrio e dunque sono stati idia decidere e a regalare il successo alle campionesse d’. PRIMO TEMPO – Spugna vara il suo 4-3-3 con Ceasar; Bartoli, Minami, Linari, Di Guglielmo; Greggi, Kumagai, Giugliano; Haavi, Giacinti, Viens. Risponde lacon un 4-3-1-2: Baldi; Toniolo, Georgieva, Agard, Faerge; Catena, Severini, Johansdottir; Boquete; Janogy, Hammarlund.