Buccinasco - morto il dottor Paolo Spada Famose sui social le sue ‘Pillole di ottimismo’ durante il Covid

(Di sabato 25 maggio 2024)(Milano), 25 maggio 2024 – Addio al, chirurgo vascolare e docente alla Clinica Humanitas di Rozzano.era diventato celebre suicon le sue “Pillole di ottimismo”, una pagina seguita da quasi 200mila persone che ha fornito importanti informazioni e rassicurazioni nel periodo del, con contenuti specialistici anche di virologi., conosciutissimo non solo a, dove viveva con la moglie Barbara e i figli, ma in tutta Italia, era diventato un punto di riferimento importante, medico e umano, capace di parlare al pubblico con toni sempre chiari, in grado di spiegare contenuti medici complessi con semplicità. La malattia con cui ha convissuto per mesi lo ha spento nella notte tra venerdì e sabato. Decine i commenti suidi cordoglio e vicinanza alla famiglia. Nella sua ultima intervista, in un incontro con i giovani medici di Humanitas, ha parlato dell’importanza della sua famiglia, che lo ha sempre appoggiato nel difficile percorso per diventare medico.