Bridgerton - serie tv e film simili | 5 proposte da non perdere

(Di sabato 25 maggio 2024), latv di successo di Shonda Rimes presente su Netflix dal 2020 e giunta al momento alla terza stagione, ha soddisfatto la brama collettiva di evasione romantica, offrendo una miriade di storie d’amore, scandali, moda e tensione sessuale. Tutto nell’Era Regency, ovvero quel periodo della Storia del Regno Unito che copre il decennio 1811-1820. Per chi è alla ricerca di storie, per chi vuole sognare (e anche riflettere) tra intrighi e costumi d’epoca, abbiamo selezionato cinque valideditv ein stileda nonassolutamente (nonostante questo elenco sia lungi dall’essere completo visto che il genere è piuttosto ampio). Mary & George Nella miniMary & George il Premio Oscar Juliane Moore indossa i favolosi abiti della spregiudicata quanto ambiziosa Mary Villiers, la Contessa di Buckingham che astutamente prepara il figlio queer George (a cui presta il volto Nicholas Galitzine, protagonista anche di The Idea of You con Anne Hathaway) a corteggiare il Re Giacomo I e ad assicurare grande potere e ricchezza alla loro famiglia.

Nuovo record per Bridgerton, la terza stagione della serie è la più vista di sempre su Netflix nel primo weekend dal debutto con ben 41,5 milioni di views in tutto il mondo. Continua il successo della saga romantica ispirata ai romanzi di Julia Quinn, ormai una delle serie più attese e amate dal.. today

La serie tv cult targata Netflix “Bridgerton” ha come tema portante l’amore. Un sentimento che sembra aver travolto anche due attori sul set. Alcuni rumors hanno indicato come nuova coppia: Luke Thompson, che presta il volto a Benedict, e Harriett Cains, che interpreta una delle sorelle Featherington, Philippa. ilfattoquotidiano

PINAMONTI - L'agente: "Non resterà in Serie B, piace anche all'estero" - PINAMONTI - L'agente: "Non resterà in serie B, piace anche all'estero" - Intervistato da Tuttosport, Enzo Raiola, agente pure di Andrea Pinamonti, si è focalizzato sul futuro dell'ex Inter: "Ha provato a salvare il Sassuolo, sicuramente non resterà in serie B. Piace anche ... napolimagazine

Le migliori serie simili a Maxton Hall - Le migliori serie simili a Maxton Hall - Se vi è piaciuto il nuovo teen drama con Harriet Herbig-Matten e Damian Hardung ecco le serie simili a Maxton Hall da recuperare. bestmovie

IL COMMENTO - Baldini: "Italiano è un grande allenatore, è partito dai dilettanti ed è arrivato in Serie A" - IL COMMENTO - Baldini: "Italiano è un grande allenatore, è partito dai dilettanti ed è arrivato in serie A" - Silvio Baldini, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio FirenzeViola: "La Fiorentina l'anno scorso ha fatto due finali e quest'anno un'altra. I viola giocano un ottimo calcio e hanno in ... napolimagazine