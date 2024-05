Bridge - Federica Brambilla prima donna candidata alla presidenza della Federazione italiana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Roma, 25 maggio 2024 – Dare più visibilità, e più tesserati, a uno “sportmente” come il: è l’obiettivo di Chicca (, sette titoli nazionali,gioco(FIGB) che raccoglie più di 250 Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) in tutte le Regioni d’Italia. Anche la FIGB, come le altre Federazioni sportive, terrà l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del nuovo consiglio federale in occasione del quadriennio olimpico 2025-2028. Chiccaè conosciuta ed apprezzata nel mondo delche frequenta dagli anni 90. Ieri a Milano, nel salone del CONI Lombardia, ha presentato la propria candidatura, il programma che intende realizzare e la squadra di consiglieri che la sostengono, all’insegnadiscontinuità e del rilancio. “Il– spiega Chicca – è uno sport che si può praticare davvero a qualsiasi età, dai sei anni in su, come dimostra l’esempio di Benito Garozzo, 13 titoli mondiali, che ha giocato nella Nazionalea novant’anni.