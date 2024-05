Boca Juniors-Talleres Cordoba domenica 26 maggio 2024 ore 01 | 00 | formazioni ufficiali - quot - pronostici

Nandez, addio al Cagliari in lacrime. Ufficiale: firma per l'Al-Qadsiah - Nandez, addio al Cagliari in lacrime. Ufficiale: firma per l'Al-Qadsiah - Il centrocampista uruguaiano saluta i propri tifosi con un video commovente: dopo cinque stagioni lascerà la Sardegna ... corrieredellosport

Cagliari, Nandez va in Arabia Saudita all'Al-Qadsiah: "Mai contro la mia squadra" - Cagliari, Nandez va in Arabia Saudita all'Al-Qadsiah: "Mai contro la mia squadra" - Dopo cinque anni in Sardegna, il centrocampista uruguaiano ha annunciato l'addio ai rossoblù con un video condiviso su Instagram: "Oggi sono anche un uomo sardo. Avevo promesso che non avrei mai gioca ... sport.sky

Nuovo processo per Baby Gang dopo i disordini con la polizia durante il video di Neima Ezza a San Siro - Nuovo processo per Baby Gang dopo i disordini con la polizia durante il video di Neima Ezza a San Siro - I disordini durante un video musicale di Neima Ezza a San Siro: erano presenti circa 300 ragazzi e ci fu un lancio di oggetti contro le forze dell'ordine ... fanpage