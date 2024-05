Biagiarelli e Lucarelli | Caso della ristoratrice? Come abbiamo deciso di uscirne

(Di sabato 25 maggio 2024) Selvaggianell’incontro avuto con l’esperto di crisi Alberto Mattia ha raccontato che anche lei, proprioChiara Ferragni, ha avuto una crisi reputazionale subito dopo il pandoro gate. Il riferimento è ovviamente a Giovanna Pedretti, lamorta suicida. “Quando ci è successo a lei e Lorenzo, ndr avevo chiaro il video di Ferragni con la tuta grigia e avevo capito che tutto quello che aveva fatto lei non dovevo farlo io perché era tutto sbagliato“. “Io e Lorenzo in quel momento avevamo due ruoli diversi anche se entrambi eravamo investiti da una sh1tstorm ed era ingovernabile. La prima cosa checapito, senza neanche sederci al tavolo delle strategie giuste, è che non si poteva reagire a quella cosa lì, era una cosa inarginabile. Cosìlasciato che la gente sfogasse la propria emotività,snobbato l’ondata di indignazione. Lorenzo hache per un mese sarebbe rimasto in silenzio, io avevo invecedi controbattere alla cattiva informazione smascherandola apertamente.

Selvaggia Lucarelli ospite a FQLife per presentare il nuovo libro “Il vaso di Pandoro” (Ed. Paper First) ha tracciato un bilancio della figura imprenditoriale di Chiara Ferragni e del “suo braccio destro e sinistro” Fabio Maria Damato. ilfattoquotidiano

La Curva Sud del Milan, "intesa come gruppo di persone che da sempre segue il Milan, non ha alcun tipo di legame con Fedez nè riguardo vicende professionali nè riguardo vicende private". È quanto viene dichiarato in un comunicato in merito alla vicinanza di alcuni componenti del direttivo con il cantante indagato per rissa, lesioni e percosse in corso nel caso di Cristiano Iovino, pestato la notte del 22 aprile sotto casa. iltempo

Selvaggia Lucarelli scende in campo per difendere Milly Carlucci e “L’AcchiappaTalenti” da un’ondata di critiche per la resa dello show di Rai1 e per gli ascolti, definiti disastrosi da qualche giornalista. Ho recuperato la puntata di #Acchiappatalenti, il nuovo programma di Milly Carlucci. bubinoblog

