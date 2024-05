Basilica Règia porta la musica di Rossini ad Assisi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Un capolavoro dellasacra di tutti i tempi in uno dei luoghi per eccellenza della cristianità. Arriva adla stagione degli Amici delladi Foligno e stasera alle 21 propone il concerto “”, a ingresso libero, gli affreschi giotteschi dellaSuperiore di San Francesco. Un vero e proprio eventole affidato alla celeberrima “Petite Messe Solennelle“ di Gioachino, coprodotto da Amici delladi Foligno e Associazione Marche, in collaborazione con la Cappellale dellaPapale di San Francesco diin occasione dell’anniversario della dedicazione delladi San Francesco di. Ogni anno i francescani celebrano infatti la dedicazione dellaal Santo per mano di Papa Innocenzo IV il 25 maggio del 1253. Di grande prestigio il cast vocale e strumentale diretto da Peter Hrdy, che vedrà in scena Daniela Cappiello soprano (nella foto), Anna Pennisi mezzosoprano, Marco Ciaponi tenore, Marco Gazzini basso, il coro della Cappellale dellaPapale di San Francesco, i pianisti Marco Sollini e Salvatore Barbatano, Piergiovanni Domenighini armonium.