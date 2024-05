Barbara d’Urso sta per tornare in tv? Interviene Lucio Presta

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 25 maggio 2024)potrebbepresto in tv? La sensazione, dopo le recenti parole del suo manager, sarebbe proprio questa. Di recente l’ex volto di Pomeriggio 5 è approdata su TikTok, dove sta riprendendo i suoi vecchi motti che siamo stati abituati a conoscere nel corso delle sue trasmissioni in Mediaset. Ma cosa l’attende nel suo imminente futuro professionale?torna in tv? E’ trascorso oltre un anno dall’addio didalle scene televisive, non certo per suo volere. Dopo la fine di Pomeriggio 5, poi affidato per la nuova stagione a Myrta Merlino, infatti, Barbarella è sparita dai radar, sebbene non si sia mai di fatto fermata. In seguito al suo rientro in Italia da una pausa studio all’estero, laha annunciato il suo imminente approdo in tv, ma sono in tanti i suoi fan rimasti in attesa. Nel frattempo il suo managerè intervenuto al Festival della Tv e proprio alle domande sul perchétardi a fare ritorno sul piccolo schermo, ha replicato: È una storia molto complicata.