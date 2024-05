Ayo Edebiri nel nuovo film di Guadagnino After The Hunt

(Di sabato 25 maggio 2024) Come rivelato in esclusiva da Deadline, Ayo(The Bear) ha firmato per recitare accanto a Julia Roberts e Andrew Garfield nel prossimodi Amazon MGM Studiosthedel regista Lucae Imagine. I dettagli sul suo ruolo restano ancora nascosti. Scritto da Nora Garrett, ilè un intenso thriller drammatico su una professoressa universitaria che si ritrova a un bivio personale e professionale quando un’allieva stella lancia un’accusa contro uno dei suoi colleghi, e un oscuro segreto del suo passato minaccia di venire a galla. Brian Grazer e Allan Mandelbaum della Imagine Entertainment produrranno insieme atramite la sua Frenesy, mentre Karen Lunder della Imagine Entertainment produrrà insieme a Garrett. La produzione dovrebbe iniziare quest’estate e iluscirà nelle sale l’anno prossimo. Uno delle attrici più richiesti di oggi,è meglio conosciuto per aver recitato al fianco di Jeremy Allen White nell’acclamata commedia di FX The Bear, che ritorna per la sua terza stagione il 27 giugno ed è già stata rinnovata per una quarta.

