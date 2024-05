Avengers 5 | il film potrebbe essere riscritto come opera a sé stante

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 25 maggio 2024) Ci sono ancora molti dubbi e misteri riguardo5 e ciò che potrà rappresentare all’interno del MCU e della Saga del Multiverso. Sono però frequenti i rumor che cercano di offrire qualche indizio in più a riguardo. Ora, l’insider Daniel Richtman riporta di aver sentito dire che5 (ex: The Kang Dynasty)rinnovato perstand-alone e che: Secret Warsinvece esser diviso in due. Naturalmente al momento non c’è certezza di ciò esempre non resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte dei Marvel Studios. Di certo, le possibilità che il quintodegliavrà un volto del tutto diverso da quello inizialmente previsto continuano ad aumentare.5 e: Secret Wars, cosa sta succedendo ai due sequel? Con il CEO della Disney Bob Iger che spinge affinché i Marvel Studios riprendano a dare importanza alla qualità rispetto alla quantità, si teme che non ci sia più abbastanza tempo per costruire in modo efficace le storie che devonoraccontate in: Secret Wars.