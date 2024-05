Avengers 5 e Avengers | Secret Wars | Marvel modifica tutti i piani Ecco cosa succederà

(Di sabato 25 maggio 2024)5 edovrebbero continuare la tradizione dell'MCU ma come?le ultime novità, tra durata dei film e ruoli principali. I prossimi anni si prospettano ricchi di grandi emozioni per i fan dell'universo cinematografico(MCU), con l'uscita di due dei film più attesi:5 e. Secondo alcune recenti informazioni rivelate dal noto insider Jeff Sneider, ci sono delle novità che riguardano la durata dei film. L'Attesa Cresce per i Prossimi "" Come per Infinity War: Infinity War e Endgame: Endgame, anche i nuovi capitoli usciranno a un anno di distanza l'uno dall'altro, ma con una significativa differenza: saranno sviluppati da team creativi distinti, promettendo un'inedita diversità stilistica e narrativa. Jeff Sneider, insider affidabile e scooper, ….

