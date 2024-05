Auto - Assogasliquidi | Decreto ecobonus fondamental - auspichiamo piena utilizzazione fondi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Provvedimentoe quello adottato dal Mimit perché aiuta anche quegli italiani che non possono permettersi l'acquisto di un'nuova.quindi che a breve siano disponibili i provvedimenti attuativi della misura contenuta nelappena pubblicato, al fine di consentire ai consumatori di accedere agli incentivi al retrofit". Ad affermarlo in una nota è Andrea Arzà, il presidente di-Federchimica commentando ilche è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Tra gli investimenti previsti, un fondo di 10 milioni di euro sarà destinato ad incentivare la trasformazione a gpl (400 euro ad intervento) o a gas naturale (800 euro) dia carburanti tradizionali con motorizzazione da Euro 4 in su. In tal senso, spiega Arzà, "la nostra richiesta è che si stabiliscano modalità tali da garantire ladeientro la fine del 2024.