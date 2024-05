Autismo - la Regione annuncia un piano entro la fine dell’anno Come funzionerà

(Di sabato 25 maggio 2024) Firenze, 25 maggio 2024 – Da qui allaverrà stilato ilregionale. Se ne occuperà un gruppo di lavoro tecnico e lo scopo è quello di assicurare a bambini, adolescenti ed adulti con disturbi dello spettro autistico una ‘presa in carico globale’ che tenga conto della linee guida dell’Istituto superiore di sanità e, dunque, anche della terapia Aba. La novità è contenuta in una delibera presentata dall’assessore Simone Bezzini e approvata dalla giunta regionale: la delibera si preoccupa anche di garantire, nel periodo transitorio, la prosecuzione di tutte le terapie Aba, con un rimborso giornaliero pari a 15 euro. Al gruppo tecnico, che sarà formato almeno da due specialisti delle Asl, spetterà l’individuazione di percorsi di presa in carico dei pazienti, garantendo tutte le terapie che riguardano il comportamento. La richiesta di rimborso del contributo dovrà essere presentata assieme alla proposta didi trattamento terapeutico, non superiore a sei mesi, redatto da un medico specialista del sistema sanitario regionale.

