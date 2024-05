Ausilio - nuovo affondo contro Lukaku | Ha fatto cose lontane dall’essere corrett - contento di quello che è arrivato dopo|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 25 maggio 2024) 2024-05-25 00:00:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Il direttore sportivo dell’Inter Pieroè uno dei protagonisti del docufilm prodotto dalla Lega Serie A sulla conquista del ventesimo Scudetto da parte dell’Inter, “Intergalactic”. Il dirigente nerazzurro si è soffermato su alcuni dei segreti sulla squadra di Inzaghi, passando per il racconto di come siano nati due colpi determinanti come Marcus Thuram e Yann Sommer. Ma rilasciando dichiarazioni al vetriolo nuovamente nei confronti di Romelu, la cui mancata permanenza all’Inter ha costretto lo stessoa cambiare le sue strategie.L’ATTACCO – Queste le parole del ds nerazzurro: “Preferirei non parlarne, dico solo che in tutte ledeve esserci educazione e rispetto. Sai quante trattative sfumano, con quanti giocatori? Ma se c’è la voglia di dirsi lein faccia, guardandosi negli occhi con rispetto, non c’è mai problema.