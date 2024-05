Attenzione alla truffa del falso sms Inps - come difendersi

(Di sabato 25 maggio 2024) Recentemente, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale () ha pubblicato un avviso su X (precedentemente notoTwitter) per mettere in guardia i cittadini riguardo a un tentativo ditramite Sms. Gli utenti stanno ricevendo messaggi da un presunto mittente, contenenti un link al dominio “http://previdenza-ids.info”. Questo sms è un tentativo di phishing, noto anchesmishing (perché via sms), volto a sottrarre dati sensibili agli utenti.funziona il nuovo tentativo diIl messaggio sms invita il destinatario a verificare i propri dati per continuare a percepire i benefici presso l’, includendo un link fraudolento che conduce a un sito web fasullo, che imita l’interfaccia del sito ufficiale dell’. Il messaggio può sembrare autentico, ma la url non è quella giusta. Questa tipologia diè simile anche a quella dell’Agenzia delle Entrate.

