Atletica - incidente per Andrea Cosi | polso fratturat - Europei a rischio

(Di sabato 25 maggio 2024) Firenze, 25 maggio 2024 – Reduce da una grande gara in Spagna (settima prestazione italiana di tutti i tempi con 1h19:43) e con glie le Olimpiadi sui 20 chilometri di marcia nel mirino,ha dovuto interrompere gli allenamenti a causa di unstradale nel quale ha riportato una brutta frattura di ulna e radio.era in motorino nella zona di viale Redi quando è stato preso in pieno da un altro scooter, il cui guidatore non avrebbe rispettato il rosso del semaforo. Un contrattempo non da poco per l'atleta allenato da Marco Ugolini che era lanciato verso glidi giugno a Roma (la 20 chilometri è l'8 giugno) e, in prospettiva, verso i Giochi Olimpici di Parigi ad agosto. Dopo un iniziale pessimismo, la situazione sembra recuperabile: l'operazione è perfettamente riuscita e la speranza è che possa tornare ad allenarsi già martedì 28 maggio, una decina di giorni prima degli

Firenze, 8 aprile 2024 – Ottima prestazione del marciatore fiorentino Andrea Cosi nella "classica" della specialità che si è svolta a Podebrady, in Repubblica Ceca. L'atleta allenato da Marco Ugolini è giunto sesto demolendo il suo precedente primato e ottenendo il minimo per gli Europei di giugno a Roma.

Andrea Cosi ottiene il minimo olimpico nella 20 km di marcia, facendo segnare il crono di 1h19:43, chiudendo 19° nella gara andata in scena a La Coruna, in Spagna: l'atleta dei Carabinieri riscrive il personale scendendo sotto il muro dell'ora e venti e, dunque, anche sotto il minimo olimpico, fissato 10? al di sopra di tale soglia.

