Atletica - Beatrice Chebet nelle leggenda | prima donna sotto i 29 - storico record del mondo sui 10 000

(Di sabato 25 maggio 2024)ha firmato il nuovodeldei 10.000 metri. La keniana ha corso un folle 28:54.14 a Eugene (USA), in una gara di contorno della tappa di Diamond League che scatterà a breve. La 24enne, bronzo sulla mezza distanza agli ultimi Mondiali e due volte iridata nel cross, ha scritto un’autentica pagina di storia dell’leggera, poiché è diventata laa sfondare il mitico muro dei 29 minuti. L’africana ha letteralmente demolito il precedenteto, visto che ha tolto quasi sette secondi al 29:01.03 timbrato dall’etiope Letesenbet Gidey l’8 giugno 2021 a Hengelo.ha confezionato venticinque giri che la immortalano per sempre nel mito, spalleggiando in maniera vibrante con l’etiope Gudaf Tsegay (Campionessa del Mon in carica) fino all’ottavo chilometro (transito a metà gara in 14:31.08). La keniana ha poi accelerato in maniera perentoria tra l’ottavo e il nono chilometro, sfoggiando uno stato di forma eccezionale e mettendo in ginocchio l’avversaria diretta, tra l’altro su una distanza che non correva in pista da addirittura quattro anni.