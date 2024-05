Atalanta-Torino - nuovo obiettivo per la Dea | con la vittoria raggiunge il quarto posto Probabili formazioni

(Di sabato 25 maggio 2024) Bergamo, 25 maggio 2024 – L’non ha ancora terminato la sua stagione. E non ha ancora esaurito gli obiettivi dare. Con una partita da recuperare domenica prossima in casa contro la Fiorentina e il match di domani pomeriggio alle 18 al Gewiss Stadium, contro il, la Dea è padrona del suo destino e può arrivare terza o quarta. Con due vittorie il terzosarà sicuro a quota 72, con unasarà sicuro ila 69 davanti al Bologna a 68. Attenzione alche a Bergamo viene a giocarsi la possibilità di tornare in Europa: i granata dovranno provare a fare risultato per tenere dietro il Napoli e conservare il nonoche varrebbe la Conference League aldella Fiorentina ottava, ma solo se i viola mercoledì conquisteranno il trofeo nella finale di Atene.che arriva a questa penultima gara volando sulle ali dell’entusiasmo dopo il trionfo di mercoledì a Dublino, ma con diversi infortunati o acciaccati.

