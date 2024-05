Arturo Cirillo in scena con Il Gioco del Panino di Alan Bennett

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 25 maggio 2024) Roma, 25 mag. (askanews) – Nell’ultimo spettacolo di stagione del Teatro Biblioteca Quarticciolo di Roma,porta inil 25 e 26 maggio uno dei personaggi più controversi, nato dalla penna di. In “Ildel”, di cui è protagonista e regista, con traduzione di Mariagrazia Gini,di Dario Gessati, costumi di Stefania Cempini e luci di Mauro Marasà,è Wilfred Paterson, una creatura umana, con disagi, paure, problematiche tutte sue, anche se tutte possibili. Nessun giudizio, nessuna condanna, ma neanche assoluzioni. Un’osservazione dell’uomo come se fosse una cosa della natura, con le sue leggi e le sue eccezioni, le sue regole e le sue devianze. Lucido, struggente, ironico e cattivo come è la scrittura di, “Ildel” è il racconto di tutta una vita emotiva e affettiva che non si può definire con delle semplici parole.