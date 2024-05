Arriva in Italia la cocaina rosa - la nuova droga dei super ricchi Gli effetti strabilianti sul cervello Ma chi la usa rischia grosso VIDEO

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 25 maggio 2024) Sta diventando una sorta di “oggetto del desiderio” nei salotti dei. Potenzia e velocizza l’attività cerebrale e, a quanto pare, è usata soprattutto da uomini d’affari e professionisti di alcuni settori. Anche perché non è alla portata di tutti: puòre a costare fino a 400 Euro a grammo. Ma attenzione: le conseguenze sul fisico derivanti dal consumo di questa sostanza possono essere gravissime e anche letali. Stiamo parlando dellla cosiddetta ““, o “Tusi“, unasintetica che viene prodotta in Ecuador e in Colombia e che, da qualche tempo, è diffusa anche in. A Roma, Milano e Torino ne sono già state sequestrate grandi quantità. La “Tusi” ha un effettoiore di 3 o 4 volte rispetto alla normale. Oltre a rendere più veloce il funzionamento del, provoca (specie se assunta in quantità alte) allucinazioni, l’impressione che gli oggetti ondeggino, ilarità, ma anche inquietudine e angoscia.