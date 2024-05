Arresto cardiaco in classe Uno studente di liceo classico salva la compagna di banco Ecco come ha fatto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 25 maggio 2024) Solo grazie all’intervento di un ragazzo dotato delle opportune conoscenze e di un notevole sangue freddo, ieri in una scuola di Savona non si è verificata una tragedia. Gli eventi hanno avuto luogo in un, verso le ore 14, mentre un’allieva stava sostenendo un’interrogazione di Storia dell’Arte. Improvvisamente la ragazza è impallidita, è svenuta e si è accasciata a terra. Per sua fortuna il suo compagno di, Simone Bocchio, è riuscito a mantenere la calma ed è intervenuto immediatamente. Grazie alla sua esperienzabagnino, il ragazzo era preparato ad affrontare situazioni di questo genere. Si è avvicinato allae ha iniziato a praticarle un massaggioe ha dato istruzioni al professore per eseguire la respirazione bocca a bocca. (continua dopo la foto) Il ragazzo ha il patentino per l’uso del defribrillatore e ha frequentato corsivita. Una circostanza che si è rivelata cruciale perre la sua