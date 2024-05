Anna - in anteprima esclusiva il trailer del film di Marco Amenta basato su una storia vera in Sardegna

L’uomo, 45 anni, originario di Porto Torres, ha provato a sostenere di fronte al giudice che l’amica fosse consenziente ma un messaggio di scuse inviato alla vittima l’avrebbe incastrato. Due anni e otto mesi di reclusione per aver violentato l’amica 32enne – mentre si trovavano in ascensore – dopo una serata di festa caratterizzata da fiumi e fiumi di alcol. dayitalianews

ROMA Meloni in tour per le Europee. Giorgia? No, Arianna. Pronti, via. Da lunedì la ?sorella d?Italia? girerà in lungo e largo lo Stivale per dare la carica ai.

ilmattino