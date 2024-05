Anche l’Italia partecipa al ritorno del rock sperimentale e lo fa bene

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 25 maggio 2024) Una delle poche cose che ormai invidiamo agli americani, parlando di musica, sono un paio di band come Vampire Weekend e Grizzly Bear (attualmente nel limbo). Fanno musica intelligente, ripensano gli stilemi del, rivelano che c’è ancora vita dove si pensava ormai ci fosse solo un malinconico memorial. Beh, adesso non serve più andare così lontano. Ildell’art, o dell’experimental, è cosa fattadalle nostre parti, come dettano un paio di band con tutti i requisiti per ridestare l’attenzione degli appassionati del genere. Il messaggio è che non bisogna disperare: i suoni hanno un andamento ciclico, s’inabissano e ritornano, magicamente riacquistano forza, energia e significato. Se perciò questa è la vostra cosa, rallegratevi e andate subito a sentire, in primo luogo, “Nevermind the Tempo”, nuovo album degli I Hate My Village, che con questa uscita dimostrano d’essere qualcosa di più e di diverso da ciò che erano sembrati alla prima sortita cinque anni fa, ovvero un supergruppo di bravi musicisti in vacanza dalle rispettive formazioni abituali e uniti da una comune passione per certi suoni vaganti nell’area della stravaganza – nel caso specifico, a cominciare dall’afrobeat.