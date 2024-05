Amici 23 - ritorno di fiamma tra Mida e Gaia De Martino? Gli inequivocabili indizi

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 25 maggio 2024) Tra le tante coppie nate quest’anno all’interno della scuola di, quella che più ha appassionato i fan, ma ha fatto anche discutere è sicuramente quella formata dalla ballerinaDee dal cantante. I due sin da subito si sono mostrati molto complici e affiatati e questa loro intesa ben presto si è trasformata in qualcosa di più di una semplicezia, nonostante inizialmente la ballerina avesse mostrato un po’ di timore nel lasciarsi andare al sentimento per il cantante, anche in virtù del fatto che per lei si trattava del suo primo amore., dal canto suo, ha rispettato i tempi di, dimostrandosi pronto a comprenderla e a supportarla e alla fine la Deha deciso di viversi questo rapporto speciale. Con il passare delle settimane, però,si è reso conto di riuscire a dedicare sempre meno tempo alla ragazza, per via del suo percorso all’interno della scuola e della sua grande dedizione nei confronti della musica e per questo ha preferito mettere un punto alla storia con lei.