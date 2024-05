Milano, 24 mag. (Adnkronos) – Prosegue fino alle ore 14 di domani, sabato 25 maggio, l’allerta emanata dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia per criticità gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico e per rischio temporali. calcioweb.eu

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 25 maggio, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. noinotizie

Varie regioni del nord e praticamente l’intera fascia adriatica in allerta maltempo oggi. Una parte dell’Emilia-Romagna in arancione, per il resto è allerta gialla, compresa la Puglia (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). noinotizie

Allerta maltempo in 9 regioni d'Italia, grandine e allagamenti da Torino a Verona: la situazione meteo - allerta maltempo in 9 regioni d'Italia, grandine e allagamenti da Torino a Verona: la situazione meteo - La Protezione Civile ha diffuso un avviso di allerta maltempo in 9 regioni d'Italia: la situazione meteo tra grandine e allagamenti, da Torino a Venezia. notizie.virgilio

Maltempo, violento nubifragio si abbatte su Bonavicina: campi allagati e coltre di ghiaccio. Danni alle colture - maltempo, violento nubifragio si abbatte su Bonavicina: campi allagati e coltre di ghiaccio. Danni alle colture - VERONA - Un violento nubifragio si è abbattuto questa mattina a Bonavicina, nel comune di San Pietro di Morubio, e in altre zone della Bassa ... ilgazzettino

Maltempo nel Trevigiano. Esondano i corsi d'acqua, le case della "Sinistra Piave" si allagano e le strade si trasformano in fiumi - maltempo nel Trevigiano. Esondano i corsi d'acqua, le case della "Sinistra Piave" si allagano e le strade si trasformano in fiumi - maltempo nel Trevigiano, la pioggia è tornata a cadere nella tarda mattinata di oggi, 25 maggio. A Vidor in località Madonna delle Grazie (via Grazie), il torrente Teva è esondato e un'abitazione si è ... ilgazzettino