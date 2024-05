Alla vigilia dell’incontro Tavares – sindacati - arriva il regalo del governo Ecoincentivi su misura per le elettriche Stellantis

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) A 48 ore dal faccia a faccia tra il numero uno di, Carlos, e i, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto sugli incentivi statali per l’acquisto delle auto meno inquinanti. Come fa sapere il ministero per le Imprese e il made in Italy, “la nuova piattaforma Ecobonus per il servizio di prenotazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti, sarà attiva dalle ore 10 del prossimo 3 giugno (https://ecobonus.mise.gov.it/)”. Da quel momento, sul sito, saranno resi disponibili i moduli per chiedere il bonus e le tabelle che riportano i criteri di attribuzione dei contributi. Sono disponibili risorse per un totale di 1 miliardo di euro. Tra le novità, previsti contributi proporzionaliclasse ambientale di appartenenza del veicolo da rottamare, incluse le vetture di classe Euro 5. È agevolato l’acquisto di auto, ibride plug-in e a motore termico con un livello di emissioni di Co2 fino a 135 gr/km, nonché di motocicli e ciclomotori elettrici e non elettrici e di veicoli commerciali leggeri.