Aile nuova soap turca in arrivo su Canale 5 | trama - cast e quando in TV

(Di sabato 25 maggio 2024) Insu5 una, il cui titolo originale è ““. La rete ammiraglia Mediaset sceglie di puntare ancora sulleturche, che già hanno dimostrato di riuscire a catturare l’attenzione dei telespettatori, e dopo il successo di “Terra Amara” propone questaserie TV Made in Turchia. Il nome originale sarà probabilmente modificato e, anche se al momento non ci sono indicazioni ufficiali dai vertici Mediaset, sembra che in versione italiana si intitolerà “The Family“. Tra i protagonisti Aslan, interpretato da K?vanç Tatl?tu? – volto già noto al pubblico italiano per la sua partecipazione a “La ragazza e l’ufficiale” e “Brave and Beautiful” – e la bellissima Serenay Satikaya, nei panni della psicologa Devin. Tra i due scoppierà la passione, e vivranno un amore tanto inaspettato quanto contrastato. Pronti a lasciarvi conquistare dalladi questa? Scopriamo qualcosa di più.

