Aggredito e picchiato in casa a Milano il giornalista Alberto Dandolo | “Devi farti i ca**i tuoi”

Steve Buscemi è la più recente vittima di un’aggressione casuale nella città di New York. Come riferito da forze dell’ordine al New York Post, l’attore 66enne, originario di Boorklyn, passeggiava per Kips Bay, la scorsa settimana, quando uno sconosciuto gli si è avvicinato, aggredendolo in pieno giorno.

screenworld