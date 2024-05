(Di sabato 25 maggio 2024) Enzo Raiola, nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato di alcuni suoi assisti, tra cui anche Ismael. In queste settimane.

Ag. Bennacer: "Perno del Milan. Arabia Saudita Ecco la verità" - Ag. bennacer: "Perno del Milan. Arabia Saudita Ecco la verità" - Enzo Raiola, nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato di alcuni suoi assisti, tra cui anche Ismael bennacer. In queste settimane si stanno leggendo. calciomercato

Bennacer Milan, l’agente: «È un perno di questa squadra. Arabia Vi posso dire questo» - bennacer Milan, l’agente: «È un perno di questa squadra. Arabia Vi posso dire questo» - Conte Milan, SVOLTA inattesa nel futuro dell’ex commissario tecnico! Adesso sta avanzando questo club: le NOVITÀ Arrivano importantissimi aggiornamenti per ... milannews24

Milan, la probabile formazione per la partita con la Salernitana - Milan, la probabile formazione per la partita con la Salernitana - Ultima gara di campionato e ultima partita sulla panchina del Milan per Stefano Pioli, che a fine stagione si congederà dai rossoneri dopo cinque anni. Contro la Salernitana quindi ... tuttosalernitana