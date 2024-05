Addio al dottore social Paolo Spada - famoso per le sue Pillole di ottimismo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 25 maggio 2024) Nella notte tra venerdì e sabato, il mondo della medicina ha perso una figura tra le più amate e rispettate. Il dottor, chirurgo vascolare di spicco e apprezzato docente alla Clinica Humanitas di Rozzano, si è spento dopo una coraggiosa battaglia contro una grave malattia, lasciando un vuoto incolmabile. Conosciuto e stimato non solo a Buccinasco, dove risiedeva con la moglie Barbara e i loro figli, ma in tutta Italia, il dottorera noto per la sua capacità di spiegare temi medici complessi in modo chiaro e accessibile. Durante la pandemia di COVID-19, la sua paginadi”, che contava quasi 200.000 follower, è diventata una preziosa fonte di informazioni e rassicurazione. Grazie ai suoi contributi specialistici, spesso affiancati da virologi di fama, ha saputo offrire un supporto fondamentale in un periodo di grande incertezza. La sua battaglia contro la malattia è stata affrontata con dignità e forza, qualità che ha voluto condividere anche nell’ultima intervista rivolta ai giovani medici dell’Humanitas.