800 milioni di debiti - fuori dalla Serie A Il tam tam su Inter e Oaktree | qual è la verità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Con 800dil'può iscriversi alla prossimaA? La risposta è sì, può ottenere la licenza nazionale purché non sianoscaduti e non rientrino, nella fattispecie tra inei confronti di altre società o leghe calcistiche, nazionali ed estere, con tutte le scadenze tributarie assolte e rispettate nei tempi previsti e con i bilanci approvati, oltre che corredati dalle relazioni di revisori e sindaci. La società nerazzurra, come tutte le altre, dovrà però rispettare i determinati passi e le precise scadenze che ci sono. Riguardo alla stagione 2024/25, sono tre: 30 aprile, 31 maggio e 4 giugno. Cosa serve per iscriversi Entro il 30 aprile, le società devono depositare i contratti dei calciatori acquisiti in sede di mercato (a titolo definitivo o temporaneo) e attestare “l'avvenuto pagamento deiscaduti alla data del 28 febbraio 2024» nei confronti di club esteri, ma da questo sono esonerate le società che hanno già ottenuto la – una “copia delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo, secondo e terzo trimestre dell'anno d'imposta 2023”.