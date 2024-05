24 Maggio 2024 – Cnn denuncia forze militari israeliane hanno impedito l’arrivo di ambulanze in Ospedale a Gaza

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di sabato 25 maggio 2024)diall’Kamal Adwan di Beit Lahia, nel nord di. Lo riporta la Cnn che cita personale medico. È salito a 35.857 morti e 80.293 feriti il bilancio delle vittime palestinesi dall’inizio della guerra nella Striscia dilo scorso 7 ottobre. La Germania ha consegnato all’Ucraina un altro sistema di difesa aerea Iris-T. Una donna britannica e tre bambini legati al gruppo militante dello Stato islamico in Siria sono stati consegnati a una delegazione britannica che ha visitato la regione questa settimana. Un tribunale di Parigi ha condannato 3 alti ufficiali siriani all’ergastolo in contumacia per complicità in crimini di guerra. Due giovani missionari americani e il responsabile locale dell’organizzazione Mission in Haiti sono stati uccisi la scorsa notte alla periferia di Port-au-Prince da una banda armata.