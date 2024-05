Yvonne Sciò | Ho detto ' no' per due volte a Brad Pitt Le mie amiche mi dicono che sono stata scema

L'ex di Non è la Rai: «Ho detto di no due volte a Brad Pitt, mi corteggiò a una cena ma non mi fidai di quello che mi disse» - L'ex di Non è la Rai: «Ho detto di no due volte a Brad Pitt, mi corteggiò a una cena ma non mi fidai di quello che mi disse» - «Le mie amiche mi dicono ancora oggi che sono stata una scema, perché lui mi piaceva, ma quando mi chiese di uscire mi sembrò una follia. Non mi sono mai sentita né ... corriereadriatico

Gigi D'Alessio: «Ho paura per il terremoto a Napoli. Sanremo Ora sono concentrato sul mio nuovo album» - Gigi D'Alessio: «Ho paura per il terremoto a Napoli. Sanremo Ora sono concentrato sul mio nuovo album» - Musica, Sanremo e terremoti. Questi i temi affrontati da Gigi D'Alessio nel corso della presentazione del suo nuovo album "Fra". Rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto ... ilmessaggero

Yvonne Sciò: "Ho detto no a Brad Pitt per due volte. Non gli diedi nemmeno il mio cellulare" - yvonne Sciò: "Ho detto no a Brad Pitt per due volte. Non gli diedi nemmeno il mio cellulare" - yvonne Sciò si è raccontata a Monica Setta nella puntata doppia di Storie di donne al bivio in onda il 4 giugno in seconda serata su Rai2. La carriera di attrice e regista costruita tra l'Italia e Los ... today