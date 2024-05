WWE | Nervi tesi tra Becky Lynch e Liv Morgan alla conferenza stampa pre PLE

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 24 maggio 2024) In questi giorni la WWE è di scena in Arabia Saudita. Stasera c’è in programma SmackDown, mentre domani è previsto l’appuntamento con il PLE King & Queen Of The Ring. Tra i match in programma quello che vedrà contrappostae Livcon il palio il WWE Women’s World Title detenuto dirlandese. Nella giornata di ieri si è svolta lapre PLE e tra le due c’è stata tensione. Quasi alle mani Momento di tensione trae Livdurante lapre King & Queen Of The Ring. Sostanzialmente Liv ha provato a cogliere di sorpresa la campionessa attaccandola alle spalle, maha respinto il tentativo. Le due hanno poi avuto un breve faccia a faccia conche ha invitato la sfidante a colpirla. Poi ha affermato che l’unico modo in cui Liv può batterla è tramite sotterfugi ben sapendo di non poterla battere in uno scontropari.