Weekend - tempo instabile anche al centro e al sud

Roma - Prossimi giorni senza anticiclone: piogge e temporali continueranno a caratterizzare il meteo. Ecco la tendenza per il weekend e l'inizio della prossima settimana. Venerdì 17 maggio: Il Nord vedrà variabilità con qualche acquazzone o breve temporale, più probabili tra pomeriggio e sera, ma non mancheranno ampie zone di sereno. abruzzo24ore.tv

Torna il caldo africano in arrivo sull'Italia. Ma non dappertutto. Dal punto di vista meteorologico, la Penisola sarà divisa in due questo weekend e, in gran parte, anche per la.

quotidianodipuglia