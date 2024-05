Violenta grandinata a Torino | strade imbiancate - le immagini sconvolgenti

Violenta grandinata a Torino: il video delle strade imbiancate - violenta grandinata a Torino: il video delle strade imbiancate - (LaPresse) strade imbiancate a Torino. Una violenta grandinata si è abbattuta sulla città venerdì pomeriggio, intorno alle 17. Vigili del fuoco ... stream24.ilsole24ore

Torino, violenta gradinata oggi: marciapiedi bianchi e strade allagate. Le impressionanti immagini - Torino, violenta gradinata oggi: marciapiedi bianchi e strade allagate. Le impressionanti immagini - Interessata l’area a Nor Ovest del capoluogo piemontese e comuni limitrofi. Alberi caduti, cantine allagate e l’allerta resta ... quotidiano

Maltempo a Torino, grandinata e temporali in città: strade allagate e traffico in tilt | FOTO E VIDEO - Maltempo a Torino, grandinata e temporali in città: strade allagate e traffico in tilt | FOTO E VIDEO - Grandinata a Torino oggi 24 maggio 2024: il maltempo colpisce di nuovo il capoluogo piemontese. strade allagate e paesaggi imbiancati ... tag24