Vini - sapor - tradizioni Quattro giorni in Valtènesi

(Di venerdì 24 maggio 2024) Torna la Fiera del Vino di Polpenazze del Garda, alla 72esima edizione. Da oggi a lunedì il paese sarà animato dalla rinomata manifestazione popolare che celebrai edella. L’evento ha una storia lunga e prestigiosa, nata nel 1947. Tornato nel 2023 dopo tre anni di pausa per la pandemia, ha riscontrato un successo senza precedenti e quest’anno si ripresenta con 25 cantine e oltre 200 etichette, tutte in mostra lungo le strade del centro storico fino alle 23.30 dellesere. Le degustazioni cominceranno oggi alle 18, mentre alle 19 apriranno i cancelli della Corte degli Assaggi, quest’anno nella nuova location al Giardino sotto le Mura con discesa direttamente da piazza Biolchi. Dalle 21 la musica invaderà il Castello con il DJ set di Fulvio Marini e la voce di Ruggero Tavelli. Domani un’altra novità, l’apertura del Parco Fiera anticipata a mezzogiorno con le etichette in mostra in tutti i chioschi delle cantine e i punti di ristoro aperti, inclusi i food truck.

