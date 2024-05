Via le bici elettriche Valore 10mila euro

(Di venerdì 24 maggio 2024) Nel mese di settembre dello scorso anno bersaglio dei ladri è stato un negozio molto noto tra gli appassionati delle due ruote, “All4cycling“, attività che ha sede nella zona industriale di Gazzada Schianno. Il bottino allora era stato ingente, 20clettee in carbonio,10 mila. Il colpo era stato preparato, quindi ad agire dei professionisti in grado di compiere il furto, immortalato dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, in 8 minuti: un raid velocissimo. Secondo quanto ricostruito, i malviventi sono entrati nel capannone dopo aver tagliato la recinzione laterale: con un furgone a tutta velocità avevano sfondato l’accesso e l’impianto antintrusione, poi, incuranti del sistema d’allarme nel frattempo scattato, avevano messo le mani sulleclette caricate velocemente sul furgone con cui si davano alla fuga, utilizzando un varco che presumibilmente avevano preparato in precedenza per accedere sull’Autolaghi e fuggire via veloci.

Aveva accoltellato un ragazzo di 17 anni durate una lite scoppiata per via di una bicicletta, poi si era nascosto in casa di un conoscente, dove ha vissuto per circa un mese da latitante, ma i carabinieri lo hanno individuato e arrestato. ilgiorno

Come nella caccia alle streghe. Al rogo come nell’abisso della mente. Tre donne sono state uccise in maniera orribile perché lesbiche. “Quell’uomo ha dato loro fuoco perché erano lesbiche e militanti”, ha denunciato un gruppo di donne iscritte a un’associazione per i diritti della comunità LGBT con sede a Barracas, un quartiere di Buenos Aires. dayitalianews

Mermec acquisisce Ferrosud, obiettivo ricavi a un miliardo. Matteo Pertosa: «Impegnati a creare lavoro» - Mermec acquisisce Ferrosud, obiettivo ricavi a un miliardo. Matteo Pertosa: «Impegnati a creare lavoro» - Entreremo nel futuro in treno o in bicicletta Tertium non datur, non ci sarà una terza alternativa, a guardare il mondo dal grandangolo del gruppo Angel, la holding pugliese che – ... quotidianodipuglia

Dalla Mongolia allo stadio del Manchester United in bicicletta. L’incredibile viaggio di Orchivaani verso il teatro dei sogni - Dalla Mongolia allo stadio del Manchester United in bicicletta. L’incredibile viaggio di Orchivaani verso il teatro dei sogni - Ventisei anni, ex calciatore nel suo Paese, tifosissimo dei Red Devils e di Wayne Rooney ha pedalato per più di un anno attraversando l’Asia e l’Europa. E, ... repubblica

Good Bike! Gente di bici - Good Bike! Gente di bici - L’evento è partito da Bologna il 10-11-12 Maggio, in una tappa che ha riscosso un successo straordinario: il pubblico è stato quello delle grandi occasioni e ha partecipato con entusiasmo a tutte le ... corrieredellosport