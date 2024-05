Veronica Lario arriva a un’iniziativa con Cecchi Paone - secondo avvistamento a un evento di Stati Uniti D’Europa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Discreta ai limiti dell’invisibilità anche quando era first ladynon è mai apparsa molto interessata alla politica. Invece, come riporta La Repubblica, è stata avvistata a una iniziativa dicon Alessandro. “Mi ha invitata Paolo Costanzo (portavoce di +Europa Milano, ndr), che sta lavorando molto bene per l’Europa, e ha anche scritto un bel libro che si intitola ‘Più Europa’, casualmente…”. Non è la prima volta che l’ex signora Berlusconi viene intercettata a una iniziativa di +Europa, sempre Repubblica il 13 maggio l’aveva intercettata a unsui temi del lavoro e della politica economica in corso a Milano. “Io sono una nonna e per me la famiglia è la cosa più importante, ho tanti nipoti e qui c’era un convegno molto interessante sulle nuove tecnologie. Sono venuta per poter avere un dialogo con la mia famiglia, tutto qui” aveva detto rispondendo ai giornalisti.