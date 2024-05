Verifiche all’ex Aeronautica | nel mirino il vecchio deposito Il timore? Ordigni bellici ancora presenti nell’area

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il progetto, da oltre tre milioni di euro complessivi volto a recuperare e a rifunzionalizzare l’area ex, sta andando avanti. Nei giorni scorsi si è però resa necessaria la verifica di "un’anomalia localizzata in adiacenza all’immobile denominato exmunizioni", per il quale il Comune ha affidato l’incarico per il servizio di bonifica da eventuali "esplosivi residuati". Solo dopo questo passaggio si potrà procedere nel recupero di un complesso che nelle intenzioni dell’amministrazione dovrà incrementare e valorizzare i servizicon l’inserimento di ulteriori funzioni del terzo settore con valenza sociale e culturale. Al suo interno saranno ospitate associazioni che potranno gestire gli spazi con attività finalizzate allo sviluppo culturale. Il cantiere dovrà chiudersi obbligatoriamente entro il marzo del 2026.